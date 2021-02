Xiaomi Mi Watch, arriva Alexa in Italia: ecco come fare la configurazione

In seguito al lancio di Xiaomi Mi Watch in Italia, non erano in pochi coloro che stavano aspettando il supporto ad Amazon Alexa per la nostra lingua. Ebbene, finalmente è arrivato il "momento clou".

Infatti, in questi giorni stiamo effettuando i test finali relativi alla recensione dello smartwatch dell'azienda cinese (a proposito: rimanete sintonizzati su queste pagine) e oggi 15 febbraio 2021 abbiamo riscontrato l'arrivo dell'aggiornamento del firmware alla versione V.1.2.52. Quest'ultimo porta con sé diverse novità, tra cui proprio il supporto alla lingua italiana per il succitato assistente vocale.

Nel changelog dell'update si fa riferimento al fatto che questa funzionalità non è disponibile in tutte le regioni, ma vi possiamo confermare che il supporto ad Amazon Alexa è attivo in Italia (come d'altronde potete vedere mediante foto e screenshot presenti a corredo della notizia).

La funzionalità si può attivare effettuando un'apposita configurazione mediante l'applicazione per smartphone chiamata Xiaomi Wear. Più precisamente, da quest'ultima basta recarsi, ovviamente dopo aver effettuato il collegamento allo smartwatch, nella sezione "Profilo", selezionando poi la scheda "Amazon Alexa".

A questo punto, basta effettuare il login con il proprio account Amazon e la lingua per l'assistente vocale sarà già impostata di default su "Italiano (Italia)". Dopodiché, da Mi Watch è necessario effettuare uno swipe dal basso verso l'alto, a partire dalla schermata principale dello smartwatch, e fare tap sull'icona di Alexa.

In questo modo, avverrà la connessione al servizio e apparirà a schermo la scritta "Sto ascoltando". Dopodiché, sarà possibile effettuare tutte le richieste del caso all'assistente vocale.

Per completezza d'informazione, dovete sapere che l'aggiornamento del firmware ha introdotto anche una funzionalità sperimentale per controllare il pulsante di scatto della fotocamera del telefono dall'orologio, nonché due nuovi quadranti. Per il resto, sono state effettuate alcune ottimizzazioni.