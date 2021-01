Xiaomi Mi Watch arriva in Italia: data di lancio, prezzo e offerta iniziale

Xiaomi ha ufficializzato l'arrivo in Italia dello smartwatch Xiaomi Mi Watch. Quest'ultimo verrà lanciato a un prezzo speciale nel corso della prima fase di vendita.

In particolare, l'annuncio è arrivato oggi 8 gennaio 2021 mediante un post pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale di Xiaomi Italia. Oltre all'immagine che potete vedere in calce alla notizia, l'azienda cinese ha scritto: "Mi Watch sarà disponibile dal 15 gennaio sul nostro sito, nei Mi Store Italia e su Amazon. Per celebrare il lancio, avrete 24 ore di tempo per approfittare dello speciale prezzo early bird di 99,99€. La flash sale varrà solo per la colorazione black e fino ad esaurimento scorte!".

Insomma, a partire dal 15 gennaio 2021, sul sito ufficiale di Xiaomi, nei Mi Store Italia e su Amazon partirà una prima fase di vendita che proporrà lo smartwatch a un prezzo di 99,99 euro per le prime 24 ore, al posto di 129,99 euro. Per il resto, vi ricordiamo che il prodotto era già stato annunciato per l'Italia a fine settembre 2020, ma ora finalmente abbiamo delle informazioni precise in merito a data di lancio, prezzo e offerta iniziale.

Per chi non lo sapesse, vi ricordiamo che Xiaomi Mi Watch dispone di un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel e luminosità fino a 450 nit. Non mancano oltre 100 watch face e una batteria da 420 mAh. L'autonomia stimata è pari a 16 giorni, mentre una ricarica completa richiede circa due ore. Presenti GPS e monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), nonché Bluetooth 5.0 e impermeabilità fino a 5 ATM. Le modalità sportive sono 117 ed è presente il supporto ad Amazon Alexa.