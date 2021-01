Xiaomi Mi Watch disponibile in Italia: a che ora, prezzo e offerta lancio

In seguito all'anticipazione di qualche giorno fa, è arrivato il "momento clou". Infatti, Xiaomi si appresta a lanciare Mi Watch in Italia tra poche ore ed è dunque bene fare un riassunto di ciò che aspetta gli appassionati del mondo degli indossabili e della tecnologia in generale.

Ebbene, mediante un comunicato stampa, l'azienda cinese ha confermato che le vendite del prodotto prenderanno il via a partire dalla mezzanotte di domani 15 gennaio 2021. In parole povere, il lancio è imminente. Le piattaforme coinvolte sono il sito ufficiale di Xiaomi e Amazon Italia. Entrambi i portali offriranno il prodotto a un prezzo di lancio di 99,99 euro per le prime 24 ore. In seguito, il prodotto arriverà anche presso i Mi Store Italia e sarà venduto a un prezzo di 129,99 euro.

Vi ricordiamo che la scheda tecnica di Xiaomi Mi Watch comprende uno schermo AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel e luminosità fino a 450 nit. Ci sono inoltre 117 attività sportive, nonché un chip GPS descritto dalla società cinese come "di fascia alta". Immancabili oltre 100 watch face e il monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2). Lo standard Bluetooth supportato è il 5.0, mentre la batteria è da 420 mAh (autonomia stimata di 16 giorni). L'impermeabilità è fino a 5 ATM. Per quel che riguarda le colorazioni, quelle disponibili in Italia sono Black, Beige e Navy Blue.