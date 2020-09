Xiaomi Mi Watch ufficiale in Italia: prezzo e funzioni intriganti

Non sono stati annunciati solamente smartphone durante l'evento di Xiaomi del 30 settembre 2020. Infatti, a fianco della nuova gamma Mi 10T, la società cinese ha ufficializzato, per la gioia degli amanti dei dispositivi indossabili, l'arrivo in Italia del nuovo smartwatch Xiaomi Mi Watch.

Partiamo subito da quello che molti di voi vogliono sapere: il prezzo è pari a 119,90 euro, mentre la disponibilità è fissata a partire da dicembre 2020. Per il momento non ci sono ulteriori informazioni in merito a possibili promozioni di lancio, ma ci sarà modo di analizzare la situazione al momento del lancio.

Tolta la questione prezzo e disponibilità, è giunta l'ora di dare un'occhiata alla scheda tecnica di Xiaomi Mi Watch. Il display è un pannello AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel e luminosità fino a 450 nit. Ci sono oltre 100 watch face. Il produttore promette che sarà visibile chiaramente anche sotto la luce solare, anche se chiaramente andrà provato tutto con mano. La batteria è da 420 mAh e l'autonomia stimata è di 16 giorni (standby) a fronte di due ore di ricarica (c'è un caricabatterie magnetico).

Non mancano GPS e monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2). Lo standard Bluetooth supportato è il 5.0 e Xiaomi Mi Watch è impermeabile fino a 5 ATM (40 metri). Le dimensioni dello smartwatch sono pari a 45,9 x 53,35 x 11,8 mm, per un peso di 32 grammi (senza cinturino). A proposito di cinturini, le colorazioni disponibili sono Black, Orange, Navy Blue, Beige, Olive e Yellow.

Tra le varie funzionalità proposte da Xiaomi Mi Watch, troviamo 117 modalità sportive con pulsante fisico dedicato, nonché monitoraggio del battito cardiaco, stress e sono. Insomma, lo smartwatch cerca di effettuare un tracciamento a 360 gradi. Non manca inoltre la possibilità di effettuare scatti da Mi Watch controllando la fotocamera dello smartphone. Mi Watch può ricevere anche messaggi e notifiche. C'è inoltre il supporto ad Amazon Alexa.

Potete rivedere in streaming l'evento di presentazione di Xiaomi mediante il canale YouTube ufficiale di Xiaomi Italia.