Xiaomi Mi Wireless Charging Pad in offerta al 44% in meno del solito

Il settore degli smartphone sta puntando sempre di più sulla ricarica wireless. D'altronde, basti pensare al recentemente annunciato Xiaomi Mi 11 5G. Tuttavia, non sono pochi coloro che devono ancora entrare in questo mondo e, prima di farlo "a piedi pari", vorrebbero magari provarlo spendendo poco. Ebbene, c'è un'offerta interessante.

Infatti, Xiaomi ha lanciato una promozione relativa a Mi Wireless Charging Pad, che supporta lo standard Qi e fornisce una ricarica wireless fino a 10W. Alcuni modelli arrivano a 7,5W, mentre altri raggiungono il massimo disponibile mediante questa base di ricarica. Fate attenzione al fatto che con alcuni smartphone potrebbe non funzionare: informatevi per bene in merito alla compatibilità. Per il resto, il prodotto non rientra tra i caricatori wireless più rapidi presenti sul mercato, ma dispone di tutto ciò che serve per iniziare a prendere confidenza con questo sistema di ricarica.

Il motivo per cui stiamo trattando questo modello è principalmente il prezzo: in questi giorni Xiaomi lo vende a 9,99 euro mediante il portale ufficiale. In precedenza il costo del prodotto era pari a 17,99 euro, quindi si tratta di un possibile risparmio del 44%. Non male, considerato anche il fatto che su Amazon Italia Mi Wireless Charging Pad si trova a 19,99 euro. Non siamo invece riusciti a trovare il prodotto né sul portale ufficiale di MediaWorld né su quello di Unieuro.

Insomma, la promozione lanciata da Xiaomi potrebbe fare gola a qualcuno. Per il resto, vi ricordiamo che in questi giorni sono attivi gli sconti di San Valentino.