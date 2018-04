Xiaomi Mi7 arriverà in estate, ed avrà il riconoscimento del volto in 3D

Nuovi dettagli emergono finalmente sullo Xiaomi Mi7, il nuovo smartphone di punta della casa cinese. Sarà il primo telefono equipaggiato con Android a vantare il riconoscimento del volto in 3D, tecnologia sviluppata per l'occasione da Qualcomm: Apple non sarà più l'unica regina di questo segmento con la sua TrueDepth.

Il lancio dello smartphone è previsto per questa estate, dopo il mese di luglio per la precisione, visto che l'adozione della nuova tecnologia e l'inserimento dei relativi sensori all'interno della scocca ha dato qualche grattacapo ai tecnici, che ci hanno messo un po' di tempo in più rispetto a quanto previsto per elaborare una soluzione funzionale.

Stando a quanto riporta DigiTimes, la tecnologia per il riconoscimento del volto in 3D usata da Xiaomi con il nuovo Mi7 è garantita dal lavoro svolto in sinergia tra i colossi del tech Qualcomm, Himax e Truly Opto. Questa soluzione richiederebbe quindi lo Snapdragon 845, fattore che taglia fuori Samsung ed Huawei dalla possibilità di implementarla nei loro device, visto che non usano questi processori; limitazione che non tocca Xiaomi, che sarà la prima a portare la feature introdotta da Apple con il suo iPhone X all'interno dell'ecosistema Android.

Voi cosa ne pensate di questo nuovo smartphone? Preferireste il Black Shark, sempre prodotto da Xiaomi ma dedicato interamente al gaming?