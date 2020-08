Xiaomi MIUI 12, una funzionalità integra lo smartphone con Windows 10

Se siete tra coloro che sono soliti passare spesso dallo smartphone al computer, sicuramente apprezzerete funzionalità come il copia incolla da dispositivi mobili. Ebbene, dovete sapere che anche Xiaomi ha deciso di puntare a questo tipo di utenti.

In particolare, stando anche a quanto riportato da XDA Developers (le prime segnalazioni arrivano dal gruppo Telegram di appassionati chiamato miuiknown), nell'ultima versione Beta della MIUI 12 ci sarebbero dei riferimenti a una funzionalità chiamata "Device Control". Quest'ultima, che a quanto pare funziona tramite un programma disponibile per Windows 10 (e forse anche per versioni precedenti), risulta molto simile alle possibilità offerte dal software "Il tuo telefono" di Windows 10.

In parole povere, l'utente può collegare il suo smartphone al computer e interagire in vari modi con esso, ad esempio controllando il dispositivo mobile dal computer. In parole povere, si sta cercando di integrare sempre di più smartphone e PC. Per chi non lo avesse capito, l'obiettivo è quello di velocizzare le operazioni di passaggio da un dispositivo all'altro, quindi si tratta di qualcosa di diverso e più comodo rispetto a una comune funzionalità di condivisione dello schermo.

Tuttavia, la succitata feature annunciata da Microsoft funziona, per il momento, solamente con alcuni modelli di smartphone Samsung. La notizia odierna, dunque, è il fatto che Xiaomi sta lavorando da sola a una funzionalità di questo tipo per la MIUI 12. Per il momento, sembra che l'applicazione "Xiaomi Device Control" sia comparsa solamente su alcune unità di Xiaomi Mi 10 Ultra, dispositivo che potrebbe non arrivare in Italia.

In ogni caso, risulta interessante il fatto che l'azienda cinese stia lavorando a questa possibilità e potrebbe sicuramente crearsi un precedente interessante. Altre società seguiranno le orme di Xiaomi? Staremo a vedere.