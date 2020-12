Xiaomi e MIUI 12, regalo di Natale in Italia: arriva Android 11 per questo smartphone

Mentre gli appassionati di smartphone attendono il reveal ufficiale di Xiaomi Mi 11, coloro che hanno già un dispositivo dell'azienda cinese in mano aspettano update per il proprio dispositivo. D'altronde, Xiaomi si sta adoperando da tempo in campo aggiornamenti. Tuttavia, in pochi si aspettavano un regalo di Natale per gli utenti italiani.

Ebbene, stando anche a quanto riportato da GSMArena e Adimorah Blog, in queste ore alcuni dispositivi stanno ricevendo un update relativo alla MIUI 12 basata su Android 11. Più precisamente, il modello coinvolto è Xiaomi Mi 10 Lite 5G. Si tratta di uno smartphone non di poco conto, dato che rappresenta uno dei dispositivi che ha cercato di "democratizzare" il 5G nel corso del 2020. Se volete approfondire il modello, potete farlo mediante la nostra recensione di Xiaomi Mi 10 Lite 5G (pubblicata a inizio luglio 2020).

In ogni caso, è interessante notare come lo screenshot diffuso dalle fonti estere, che riproponiamo in calce alla notizia, sia in italiano: questo significa che tra i primi Paesi europei a segnalare l'arrivo dell'aggiornamento ci siamo anche noi. In ogni caso, la build coinvolta è quella V12.1.2.0.RJIEUXM e, a quanto pare, il peso si aggira attorno a 2,8GB.

Insomma, è arrivata una notizia inaspettata da Xiaomi in questo 25 dicembre 2020. Nel frattempo, online si discute già del possibile lancio, nel 2021, di tre pieghevoli dell'azienda. Inoltre, a quanto pare i primi test della MIUI 12.5 dovrebbero partire a inizio gennaio 2021.