Xiaomi MIUI 13 prossima alla presentazione? Spuntano le prime immagini

Mentre MIUI 12.5 continua a diffondersi, anche se lentamente a causa di molteplici problemi con il firmware, Xiaomi sembrerebbe essere al lavoro sulla prossima versione MIUI 13. Se le voci di mercato parlavano di una presentazione attorno al 25 giugno, ora in realtà tutto ciò che si ha è solamente una lista ridotta di immagini trapelate in rete.

Grazie al gruppo di tipster appassionati del mondo Xiaomi noti come Xiaomiui, su Twitter sono comparsi in anteprima alcuni screenshot che mostrano il design modificato sia all’interfaccia in toto che al file manager, oggetto di focus da parte dei leakster. La parola chiave a quanto pare sarà “personalizzazione”, esattamente come nel caso dell’intero sistema operativo Android 12 con design Material You.

Le immagini che potete vedere nel post apparso nel social network di Jack Dorsey, infatti, mostrano come gli utenti potranno modificare tutte le icone di applicazioni, cartelle, fotocamera e altro ancora, posizionandole anche direttamente nella home page dello smartphone per accedervi più rapidamente. Le icone stesse, inoltre, sembrerebbero essere diventate particolarmente piatte e soprattutto arrotondate, in linea con le nuove scelte di casa Google per l’OS del robottino verde.

Ovviamente consigliamo di considerare queste immagini cum grano salis in attesa dell’annuncio della MIUI 13, la quale diventerà disponibile innanzitutto nel mercato cinese con le versioni beta per i tester e soltanto in seguito giungerà in Europa e nel resto del mondo nella versione stabile. Per tutti i dettagli su funzionalità inedite e quant’altro, dunque, non ci resta che attendere tale evenienza che, comunque, non dovrebbe essere troppo distante.

Intanto si parla già di una possibile lista preliminare di smartphone Xiaomi che riceveranno MIUI 13.