Xiaomi, da MIUI 13 a RedmiBook Pro 15: importanti novità per l'azienda

Mentre Xiaomi è impegnata a portare la MIUI 12 su molti smartphone, online si discute già in merito alla MIUI 13, nonché parecchie altre novità.

Partendo dalla MIUI 13, stando anche a quanto riportato da Gizchina e GSMArena, alcuni appassionati sono riusciti a scovare sul sito ufficiale europeo di Xiaomi alcuni riferimenti che sembrano lasciare spazio a pochi dubbi. In particolare, le voci coinvolte sono "MIUI 13", "MIX 4" e "Mi Note 11". Insomma, sembra proprio che presto potremo vederne delle belle, sia lato software che per quel che concerne l'hardware. La MIUI 13 dovrebbe arrivare più avanti nel corso del 2021.

Passando invece a Xiaomi RedmiBook Pro 15 e Pro 15S, l'azienda ha ufficializzato, sempre stando a quanto riportato da Gizchina (ma in un altro articolo), che questi portatili arriveranno nel corso del mese di febbraio 2021, perlomeno per quel che concerne il mercato cinese. In ogni caso, stando alle indiscrezioni, RedmiBook Pro 15 dovrebbe disporre di CPU Intel di undicesima generazione, mentre RedmiBook Pro 15S potrebbe avere un processore AMD Ryzen 5 5600H o AMD Ryzen 7 5800H.

Per quanto riguarda MIUI 12.5, sempre stando anche a quanto riportato da Gizchina (ma in un terzo articolo), Xiaomi ha avviato in Cina la la prima fase Open Beta, rilasciando una lista degli smartphone compatibili. Potete vedere i dispositivi coinvolti nell'immagine presente in calce alla notizia.

Più precisamente, si tratta di Mi 11, Mi 10, Mi 10 Pro, Mi 10 Extreme Commemorative Edition, Mi 10 Youth Edition, Mi 9, Mi 9 Pro, Mi 9 Transparent Exclusive Edition, Mi 9SE, Mi CC9 Pro, Mi CC9, Mi CC9, Mi CC9 Meitu Custom Edition, Redmi 10X, Redmi 10X Pro, Redmi K30, Redmi K30 5G, Redmi K30i 5G, Redmi K30 Pro, Redmi K30S Extreme Commemorative Edition, Redmi K30 Extreme Commemorative Edition, Redmi K20, Redmi K20 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 8, Redmi Note 7 e Redmi Note 7 Pro (per la lista, abbiamo fatto riferimento anche a quanto riportato da NDTV).