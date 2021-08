Xiaomi Mi Mix 4, mega leak svela tutta la scheda tecnica e il design

A circa tre settimane dal leak delle foto reali di Xiaomi Mi Mix 4, un’altra importante indiscrezione ci rivela non solo ulteriori dettagli in merito al design ma anche l’intera scheda tecnica, dal chipset sotto la scocca allo schermo in dotazione e alla fotocamera frontale che, come ci si aspettava, sarà davvero under-display.

Come riportato da Sparrows News, Xiaomi Mi Mix 4 sarà dotato di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione 2400×1080 pixel, protezione Corning Gorilla Glass Victus e supporto alla gamma di colori True Tone, a Dolby Vision e HDR 10+, per un’esperienza video decisamente notevole. Oltretutto, si tratterà di un pannello con design dai bordi curvi e soltanto un leggero spessore sulla parte inferiore della cornice.

Sotto la scocca figurerà invece il chipset Qualcomm Snapdragon 888 Plus con frequenza massima fino a 3 GHz e potenziamenti dati da algoritmi IA che permetteranno di ottenere fino al 23% in più nelle prestazioni. Non mancheranno poi la RAM LPDDR5 e storage in formato UFS 3.1, le cui capacità non sono però note; la batteria, invece, sarà una cella da 4500 mAh e supporterà la ricarica rapida cablata a 120 W e wireless a 50 W, per ricariche da 0 a 100 rispettivamente in 15 e 28 minuti.

Il pezzo forte riguarda, ovviamente, il comparto fotocamera: posteriormente dovrebbero figurare un sensore Samsung ISOCELL HMX da 108 megapixel assieme a una lente grandangolare da 13 MP e un modulo periscopio da 8 MP con zoom ottico 5x, mentre anteriormente si dovrebbe trovare l’attesissima fotocamera under-display da 20 MP con pixel fusion 4-in-1 fino a 1,6 micron. Tra le altre caratteristiche importanti, infine, si segnalano due altoparlanti stereo Harman Kardon con supporto audio ad alta risoluzione e un peso pari a 225 grammi.

Tutti questi dati vedranno la loro conferma o meno nella giornata di domani, martedì 10 agosto 2021, in occasione della presentazione ufficiale. Sarà interessante scoprire i tagli di memoria e i conseguenti prezzi, anche in vista di un possibile approdo sul mercato italiano. Per ora, invitiamo a prendere con le pinze queste indiscrezioni e a rimanere sintonizzati per sapere tutti i dettagli ufficiali.

Nel mentre, Xiaomi è diventato il primo produttore di smartphone in Italia ed Europa, superando Samsung.