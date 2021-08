Xiaomi Mi Mix 4 ufficiale: fotocamera sotto al display, ricarica a 120W e Snapdragon 888+

L’annuncio di CyberDog da parte di Xiaomi è solo uno dei diversi avvenuti nella giornata odierna: il brand cinese ha presentato anche lo smartphone Xiaomi Mi Mix 4, successore di Mi Mix 3 e il primo dispositivo Xiaomi con fotocamera sotto al display. Vediamo tutti i dettagli tecnici e il possibile prezzo in Occidente.

Il display in dotazione è un pannello AMOLED dai bordi curvi da 6,67 pollici, con risoluzione 2400 x 1080 pixel, frequenza di aggiornamento di 120Hz, supporto a HDR10+, Dolby Vision e protezione Corning Gorilla Glass Victus d’ultima generazione. L’elemento più importante si colloca proprio sotto lo schermo: negli ultimi 5 anni, infatti, i tecnici e ricercatori di casa Xiaomi hanno lavorato su dei nuovi “micro-diamond pixel” dalle dimensioni ridotte e dalla luminosità aumentata, il tutto per permettere alla fotocamera anteriore da 20 MP di collocarsi sotto il pannello – Xiaomi chiama questa tecnologia CUP, ovvero “Camera Under Panel”, piuttosto che “Camera Under-Display”.

Sempre a proposito del comparto fotocamera segnaliamo poi una configurazione tri-camera posteriore di cui il sensore principale ISOCELL HMX da 1/1,33 pollici da 108 MP con OIS, un modulo periscopio da 8 MP con zoom ottico 5x e lunghezza focale equivalente a 120 mm, e infine un sensore ultra grandangolare da 13 MP free-form.

Sotto la scocca figurano dunque l'ultimo chipset Qualcomm Snapdragon 888+ assieme a una batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida cablata da 120 W per un passaggio da 0 a 100% in soli 15 minuti in modalità Boost o 21 minuti in modalità predefinita, ma anche ricarica wireless da 50 W per una ricarica completa in 28 minuti. Tra le funzionalità si segnalano poi la connessione 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, sensore di impronte digitali integrato nel display, certificazione IP68 e doppio speaker stereo Harman/Kardon con supporto all’audio Hi-Res.

I tagli disponibili lato memoria sono 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 di archiviazione in formato UFS 3.1, mentre i prezzi vanno dai 4.999 CNY (770 Dollari al cambio attuale) per la versione base ai 6.299 CNY (970 Dollari) per la variante da 12/512 GB. Le vendite verranno aperte in Cina il 16 agosto 2021, mentre per il mercato occidentale sarà necessario attendere ulteriori dettagli nel corso delle settimane a venire.

Proprio a proposito del brand in Occidente, Xiaomi è ufficialmente il produttore di smartphone numero 1 in Italia ed Europa.