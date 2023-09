Xiaomi Mix Flip in arrivo? Spuntano online anche i primi render

Dopo il lancio di Xiaomi Mix Fold 3 sul mercato cinese, pare che il colosso di Pechino stia preparando un altro smartphone pieghevole per la commercializzazione su ampia scala. Questa volta, il dispositivo si chiamerà Xiaomi Mix Flip e avrà un formato "a conchiglia": il Galaxy Z Flip 5 di Samsung avrà presto un altro rivale?

Il portale ITHome ha spiegato di aver scoperto Xiaomi Mix Flip sul database IMEI e che lo smartphone ha codename 2311BPNC23C. Il nome del device è semplicemente Mix Flip, come potete vedere dall'immagine riportata in calce a questa notizia, mentre le prime quattro cifre del model number sembrano indicarci che lo smartphone verrà lanciato nel mese di novembre 2023.

Ovviamente, considerato che già Xiaomi Mix Fold 3 resterà un'esclusiva cinese, possiamo aspettarci che la stessa sorte toccherà anche a Xiaomi Mix Flip. Altri rumor, invece, parlano di un'uscita del device solo nel corso del 2024, insieme alla prossima generazione di foldable "a portafoglio" di Xiaomi, Xiaomi Mix Fold 4. Mai dire mai, però: visto il discreto successo di OPPO Find N2 Flip (e l'imminente arrivo di Find N3 Flip anche in Europa) è possibile che Xiaomi segua le orme della concorrenza e lanci Xiaomi Mix Flip anche nel Vecchio Mondo, magari in quantità limitate.

Benché al momento le specifiche tecniche di Xiaomi Mix Flip siano ancora avvolte nel mistero, il portale GSMChina ha svelato alcuni giorni fa quelli che sembrano essere dei render dello smartphone. Quest'ultimo sarà dotato di un grande schermo esterno, del tutto simile a quello di Samsung Galaxy Z Flip 5 e di Motorola Razr 40 Ultra.

Non solo: Xiaomi Mix Flip avrà tre fotocamere, esattamente come OPPO Find N3 Flip. A differenza di quest'ultimo smartphone, però, la proposta di Xiaomi posizionerà le fotocamere in un camera bump rettangolare, anziché tondo, molto simile a quello già utilizzato per Xiaomi 11 Ultra un paio d'anni fa.