Xiaomi Mix Flip e Mix Fold 4 in arrivo? Si svelano le specifiche tecniche

Le prime informazioni su Xiaomi Mix Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia targato Xiaomi, sono state diffuse dai leaker a metà gennaio. Ora, però, un insider ha svelato una pletora di novità su Xiaomi Mix Flip, sbilanciandosi persino sul prossimo pieghevole a portafoglio della compagnia cinese, Xiaomi Mix Fold 4.

Partiamo proprio da Xiaomi Mix Flip: stando a quanto riporta GizmoChina, il noto leaker cinese Digital Chat Station avrebbe riportato su Weibo che Xiaomi Mix Flip avrà uno Snapdragon 8 Gen3 come suo processore quando verrà lanciato. Dal momento che il pieghevole verrà presentato al pubblico entro la metà di quest'anno - dunque prima del lancio dello Snapdragon 8 Gen4, previsto per l'autunno - possiamo ipotizzare che il clamshell cinese non sarà uno smartphone di fascia media, ma un vero e proprio flagship.

Inoltre, sembra proprio che lo smartphone supporterà la connettività satellitare per le situazioni di emergenza, esattamente come gli altri top di gamma delle compagnie rivali. I primi leak su Xiaomi Mix Flip parlavano invece di uno smartphone con uno Snapdragon 8 Gen2, ipotizzando che il device sarebbe stato un midrange, almeno in termini tecnici. Per quanto riguarda il design, invece, lo smartphone sarà molto simile ai pieghevoli già in commercio, come Samsung Galaxy Z Flip 5 e Motorola Razr 40 Ultra, ma avrà uno schermo esterno leggermente più piccolo di quest'ultimi, in modo da fare spazio ad un sistema triple camera posteriore.

Quest'ultimo, sempre secondo Digital Chat Station, sarà composto da una fotocamera principale da 50 MP, da un ultra-grandangolo e da un teleobiettivo non meglio specificati. Lo smartphone avrà anche una selfie-camera con tecnologia punch-hole e uno schermo interno "senza piegatura centrale". Il form factor complessivo del device, infine, viene descritto come "semplice" dal leaker.

Sempre Digital Chat Station, poi, ha diffuso le prime informazioni su Xiaomi Mix Fold 4, il prossimo pieghevole "a portafoglio" del colosso cinese. Quest'ultimo, in particolare, dovrebbe avere un "peso piuma", persino inferiore ai 255-260 grammi di Xiaomi Mix Flip 3. Al contempo, però, lo smartphone dovrebbe montare un sistema quad-camera posteriore, che integrerà anche una lente periscopica da 50 MP accanto alla fotocamera principale, all'ultra-grandangolo e al teleobiettivo.