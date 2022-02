Xiaomi Mi MIX Fold 2 arriva entro metà 2022: potrebbe anticipare Samsung Galaxy Z Fold 4

Solo pochi giorni fa è trapelato in rete un rumor secondo cui Xiaomi Mi MIX Fold 2 e Mi MIX Flip sarebbero in arrivo entro la fine del 2022, prefigurando una lineup foldable di Xiaomi molto simile a quella di Samsung. Oggi, invece, un nuovo rumor spiega che l'uscita di Xiaomi Mix MIX Fold 2 potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo.

Che Xiaomi Mi MIX Fold 2 sarebbe arrivato nel 2022 era una cosa certa, grazie anche al successo riscontrato dal device in Cina, che ha reso Xiaomi l'unica concorrente di Samsung in campo foldable, benché con enorme distacco rispetto al colosso coreano. Tuttavia, oggi il leaker Digital Chat Station ha spiegato che Mi MIX Fold 2 sarà lanciato entro il secondo trimestre del 2022.

Ovviamente Digital Chat Station, un tipster particolarmente attivo e affidabile, fa riferimento alla release cinese di Xiaomi Mi MIX Fold 2, che dunque potrebbe essere fissata al più tardi per giugno 2022. Non è ancora chiaro se il device uscirà dai confini cinesi, né tantomeno quando verrà messo in commercio in Europa. È tuttavia interessante notare che quest'anno Xiaomi anticiperà Samsung in campo foldable, poiché per vedere il Galaxy Z Fold 4 in vendita dovremo aspettare la seconda metà dell'anno.

In termini tecnici, parte della scheda di Xiaomi Mi MIX Fold 2 è stata leakata a fine dicembre 2021: il leak spiegava che lo smartphone avrà un display 2K da 8,1" come proprio schermo principale, mentre non dava informazioni circa lo schermo esterno, se non che quest'ultimo avrà un refresh rate elevato quanto quello interno, probabilmente pari a 120 Hz.

Altri leak spiegano che Xiaomi userà dei display LTPO per Mi MIX Fold 2, il che significa che il device potrebbe avere un refresh rate variabile tra 1 e 120 Hz, in modo da preservare la durata della batteria il più possibile. Invece, sotto alla scocca dello smartphone dovremmo trovare un SoC Snapdragon 8 Gen 1, insieme ad una batteria dalla capacità elevata e che supporterà sia il fast charging che la ricarica wireless.