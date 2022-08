Xiaomi MIX Fold 2 sta per arrivare: darà filo da torcere ai nuovi pieghevoli Samsung?

Gli amanti degli smartphone pieghevoli hanno gli occhi puntati all’evento Unpacked del 10 agosto, nel quale Samsung presenterà i nuovi Galaxy Z Fold4 e Z Flip4; eppure, non bisogna sottovalutare l’imminente lancio dello Xiaomi MIX Fold 2, il secondo foldable in assoluto per il colosso cinese che potrebbe dare filo da torcere ai Galaxy Z.

A parlarne sul social network cinese Weibo è stato, come spesso accade nel mondo della telefonia mobile, il blogger Digital Chat Station o DCS, secondo il quale assisteremo a un testa a testa agguerrito tra Samsung Galaxy Z Fold 4 e Xiaomi MIX Fold 2 sul mercato asiatico. Per lui, Xiaomi annuncerà il foldable MIX Fold 2 pochi giorni dopo l’evento Unpacked della casa sudcoreana e punterà direttamente alla sfida con l’ammiraglia “a libro”, senza offrire invece un rivale del modello “a conchiglia”.

Le specifiche tecniche di Xiaomi MIX Fold 2 trapelate online a oggi parlano della presenza sotto la scocca del chip Snapdragon 8+ Gen 1 di casa Qualcomm, accompagnato da uno schermo principale LTPO 2.5K con refresh rate da 120Hz e un design della cerniera differente al fine di rendere la piega meno evidente. Nel reparto fotocamera, invece, si vocifera la dotazione di un sensore principale da 50 MP con supporto alle riprese video Dolby Vision HDR e funzionalità extra garantite dalla collaborazione in corso con Leica; non dovrebbe poi mancare il chip interno Surge C1 sviluppato da Xiaomi per migliorare notevolmente la qualità dell’immagine.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali o leak sul prezzo di Xiaomi MIX Fold 2, mentre risulta sempre meno probabile l’approdo in Occidente, esattamente come per il predecessore. Pertanto, la vera battaglia dovrebbe avere luogo sul suolo asiatico.

Restando in casa Xiaomi, eccovi anche gli occhiali per la realtà aumentata Mijia AR Glasses presentati il 1° agosto.