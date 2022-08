Xiaomi Mix Fold 2 avrà lo schermo più costoso al mondo: tocca i 600 Euro

Xiaomi Mix Fold 2 sarà lanciato tra poche ore: come di consueto, il marketing di Xiaomi e i leaker hanno svelato una serie di dettagli sullo smartphone, tra cui una curiosità veramente interessante. A quanto pare, infatti, solo gli schermi di Xiaomi Mix Fold 2 costeranno come uno smartphone. E non uno smartphone qualsiasi, ma uno di fascia alta.

Sì, avete capito bene: i due display del nuovo pieghevole Xiaomi costeranno quanto uno smartphone flagship della stessa azienda. A rivelarlo è un post su Weibo di Digital Chat Station, noto leaker cinese, che ha spiegato che "due smartphone pieghevoli in arrivo costeranno 'troppo'" per il mercato cinese. Con ogni probabilità, con queste parole il tipster si riferiva a Samsung Galaxy Z Fold 4 e Xiaomi Mix Fold 2.

Secondo il tipster, il pieghevole Xiaomi ha visto il suo prezzo aumentare drasticamente per via della decisione di impiegare un display custom-made per lo schermo interno e la tecnologia pol-less per la riduzione dei consumi energetici per quello esterno. Due novità non certo da poco, che però fanno salire il prezzo del solo schermo dello smartphone alla bellezza di 4.000 Yuan cinesi, ossia 595 Dollari circa.

Se il prezzo fosse confermato, ci troveremmo di fronte allo smartphone con gli schermi più costosi della storia, mentre resta da capire come Xiaomi intenda gestire le riparazioni dei display del device, che potrebbero avere dei costi non indifferenti soprattutto per gli smartphone in garanzia.

Ad aumentare il prezzo, oltre al pannello custom e alla tecnologia pol-less, troviamo anche la cerniera integrata in fibra di carbonio e un processo di staking dei livelli dello schermo volto a renderli il più sottili possibile: non a caso, per la promozione di Xiaomi Mix Fold 2 il produttore pechinese ha puntato molto sul suo ridotto spessore, pari solo a 5,4 millimetri, come potete vedere dal poster riportato in calce.

In altre parole, Xiaomi non ha badato a spese, ma c'è da capire se uno smartphone ad altissimo prezzo avrà successo sul mercato cinese (anche perché, per ora, il Mi Mix Fold 2 non sembra essere previsto per l'estero). Lo scorso anno, il primo pieghevole del produttore di Pechino è stato venduto alla cifra di 9.999 Yuan, ossia 1.500 Dollari circa, ed ha ottenuto un successo moderato: quest'anno, però, i prezzi potrebbero oscillare tra i 10.999 e gli 11.999 Yuan, avvicinandosi pericolosamente ai 1.700 Dollari per il modello base.