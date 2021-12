Xiaomi Mi Mix Fold 2 si sta avvicinando: gli ultimi dettagli su display e chipset

Lo smartphone pieghevole Xiaomi Mi Mix Fold lanciato a fine marzo sta per ricevere un successore sul mercato, aggiornandosi con componenti di ultima generazione e tecnologie inedite. A tale proposito, proprio nelle ultime ore in rete sono trapelati nuovi dettagli su Xiaomi Mi Mix Fold 2 a svelare come saranno schermo e chipset.

Stando alle informazioni ottenute e diffuse da MySmartPrice, su vari siti di certificazione il prossimo foldable del colosso cinese è apparso ufficializzando alcune specifiche. Nel caso del pannello pieghevole in dotazione si parla di un AMOLED da 8,1 pollici con cerniera e design migliorati per garantire maggiore solidità; il pannello, tra l’altro, verrà prodotto da Samsung Display e adotterà la tecnologia UTG o ultra-thin glass. Le dimensioni non dovrebbero quindi cambiare rispetto al primo modello.

Per quanto riguarda il cuore pulsante sotto la scocca si vocifera la dotazione del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 di ultima generazione, finora visto soltanto sul Motorola Edge X30 lanciato a inizio settembre. Alternativa intrigante potrebbe essere però il chipset Xiaomi Surge C1 aggiornato lanciato nel corso del 2021.

Le voci di mercato affermano anche la possibile implementazione di una batteria da 5.000 mAh con una nuova tecnologia di ricarica rapida, mentre non è da escludere la presenza di una fotocamera anteriore sotto al display. Queste restano comunque indiscrezioni, perciò ricordiamo di prenderle con le pinze.