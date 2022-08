Xiaomi Mix Fold 2: abbiamo una data di lancio ufficiale, ed è vicinissima

Nella giornata di ieri, un noto insider ha riportato che Xiaomi Mix Fold 2 sarebbe uscito a breve, probabilmente entro la fine del mese di agosto. Oggi, però, è la stessa Xiaomi a ufficializzare l'esistenza di Xiaomi Mix Fold 2 e ad indicarne la data di lancio, che dovrebbe essere vicinissima.

Stando ad un post rilasciato dalla divisione cinese dell'azienda e che trovate riportato in calce, infatti, Xiaomi Mix Fold 2 sarà lanciato l'11 agosto, cioè dopodomani. La data non sembra essere stata scelta a caso: il Samsung Galaxy Unpacked di agosto si terrà meno di 24 ore prima e vedrà la presentazione di Samsung Galaxy Z Flip e Z Fold 4. Insomma, è possibile che Xiaomi intenda sfruttare il buzz mediatico attorno ai telefoni pieghevoli creato da Samsung per pubblicizzare il proprio nuovo foldable, almeno in Cina.

In effetti, già diverse settimane fa avevamo scoperto che Xiaomi Mix Fold 2 sarebbe arrivato a metà 2022, ovvero insieme ai foldable di casa Samsung o appena prima di questi ultimi, in modo da permettere a Xiaomi di competere con il colosso coreano nel mercato dei pieghevoli. Ovviamente, però, tale competizione rimarrà quasi certamente limitata alla Cina, perché al momento non sembrano esserci piani per un'uscita occidentale di Xiaomi Mix Fold 2.

Insieme a Xiaomi Mix Fold 2, poi, la compagnia di Pechino lancerà anche le Xiaomi Buds Pro 4 TWS e lo Xiaomi Pad 5 Pro da 12,4". Quest'ultimo è una revisione dello Xiaomi Pad 5 Pro lanciato lo scorso anno e dotato di una diagonale da 11". Inoltre, la nuova versione del tablet avrà una fotocamera del tutto simile a quella degli Xiaomi 12, con una lente principale da ben 50 MP. Ad ogni modo, l'evento si terrà alle ore 19:00 cinesi (13:00 italiane) di giovedì 11 agosto.