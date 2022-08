Xiaomi Mix Fold 2, ormai ci siamo: trapelano design e scheda tecnica

Xiaomi Mix Fold 2 sarà presentato domani, ormai è ufficiale. Come da tradizione per Xiaomi, però, nelle ore immediatamente precedenti il lancio del device sono spuntati nuovi poster promozionali e alcuni leak sullo smartphone, che ci mostrano sia il suo design che la sua scheda tecnica.

Partiamo dal poster, che è stato rilasciato da Xiaomi come parte della campagna promozionale del Mix Fold 2. L'immagine, che trovate riportata in calce, mostra il design ufficiale di Xiaomi Mix Fold 2 e quello di Xiaomi 12S Ultra, permettendo di fare un confronto tra i due device top di gamma del produttore di Pechino.

Come potete vedere, il design di Xiaomi Mix Fold 2 sarà diverso da quello del predecessore, poiché avrà un formato della fotocamera del tutto nuovo e sviluppato in orizzontale, anziché in verticale. Il poster, poi, conferma la collaborazione tra Xiaomi e Leica sulla fotocamera, che sembra essere composta da tre lenti e da un flash LED. Sul lato del device, invece, troviamo il pulsante di accensione, che dovrebbe anche contenere lo scanner per le impronte digitali dell'utente.

Passando ai rumor sulla scheda tecnica, invece, alcuni leaker cinesi hanno spiegato che lo schermo frontale del Mi Mix Fold 2 sarà un pannello AMOLED Samsung E5 da 6,56" con risoluzione FullHD+ e refresh rate fisso a 120 Hz. Lo schermo interno dello smartphone, invece, sarà un pannello pieghevole OLED Eco2 con risoluzione 2,5K, refresh rate a 120 Hz, tecnologia UTG e una selfie-camera sotto al display. Le dimensioni dello schermo interno saranno pari a 8,02".

Sotto la scocca del device troveremo invece un chip Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm, insieme a 12 GB di RAM e uno storage da top di gamma, poiché le uniche due varianti disponibili saranno quelle da 512 GB e da 1 TB. Inoltre, lo smartphone sarà dotato di una batteria da 4.500 mAh e del fast charging a 67W.

Infine, lato fotocamera il pieghevole di Xiaomi sarà dotato di una lente principale Sony IMX766 da 50 MP, di una lente ultra-grandangolare da 13 MP e di un teleobiettivo con zoom ottico 2x da 8 MP. Il device sarà venduto con Android 12 e MIUI 13 preinstallati.