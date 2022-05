Xiaomi MIX Fold 2 da record: sarà lo smartphone pieghevole più sottile e leggero di sempre

Uno dei device Xiaomi di prossima uscita dovrebbe essere lo smartphone foldable Xiaomi MIX Fold 2, in arrivo in Cina nel corso dell'estate. Oggi, però, arrivano nuove conferme su Xiaomi MIX Fold 2, che sembrano suggerire che il dispositivo avrà diversi vantaggi rispetto alla concorrenza.

Nello specifico, stando a quanto riporta il portale GizChina, Xiaomi MIX Fold 2 sarà lo smartphone pieghevole più sottile e leggero tra quelli in circolazione, superando persino proposte di fascia altissima come quella di Samsung Galaxy Z Fold 3 e, presumibilmente, Z Fold 4. Sfortunatamente, però, per il momento non ci sono dettagli o misure precise circa le dimensioni dello smartphone, che restano un mistero.

Anche in termini tecnici, lo smartphone dovrebbe essere decisamente interessante: infatti, Mi MIX Fold 2 sarà tra gli smartphone Xiaomi con SoC Snapdragon 8 Gen1+, mentre sotto la scocca del telefono dovrebbero trovarsi ben 16 GB di RAM LPDDR5 e uno storage UFS 3.1 da 512 GB. Infine, lo smartphone dovrebbe avere anche una batteria da 4.500 mAh, superiore a quella dei concorrenti di casa Samsung, con il supporto al fast charging, benché con velocità ancora ignota.

Stando a quanto riportano altri leaker, Mi MIX Fold 2 avrà un design simile a Xiaomi 12 Ultra, del quale mutuerà anche l'incredibile fotocamera realizzata da Leica e il form factor dell'alloggiamento per la fotocamera. Inoltre, Xiaomi 12 Ultra e Mi MIX Fold 2 potrebbero essere lanciati insieme nelle prossime settimane, probabilmente già durante i primi giorni di giugno.

Altri leak, invece, stabiliscono che lo smartphone avrà uno schermo interno da 8,3" con refresh rate da 120 Hz, doppio rispetto al predecessore, insieme a uno schermo esterno da 6,5", il cui refresh rate è per ora sconosciuto, come anche la risoluzione dei due pannelli.