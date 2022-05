Xiaomi Mix Fold 2, trapela il form factor: avrà una fotocamera da top di gamma?

Lo scorso mese sono trapelati i primi leak relativi all'esistenza di Xiaomi Mix Fold 2, la nuova proposta di Xiaomi per il mercato foldable, il cui lancio dovrebbe essere previsto per la metà del 2022. A qualche settimana di distanza, oggi, scopriamo quale sarà il form factor di Xiaomi Mix Fold 2.

Il giornalista di XDA-Developers Kacper Skrzypek, infatti, ha pubblicato su Twitter alcune immagini di Xiaomi Mix Fold 2 provenienti dall'ultima build della ROM MIUI proprietaria di Xiaomi. Potete dare un'occhiata alle immagini, che mostrano una versione molto semplificata dello smartphone, in calce a questa notizia.

Purtroppo, quanto pubblicato da Skrzypek non fornisce informazioni dettagliate sullo smartphone, lasciando intendere semplicemente che tratterà di uno smartphone "a portafoglio", esattamente come il predecessore e come la linea Z Fold di Samsung, e che il device sarà dotato di una selfie-camera con tecnologia punch-hole in posizione centrale sia sullo schermo esterno che su quello interno.

Invece, per quanto riguarda la fotocamera posteriore del device segnaliamo un alloggiamento di dimensioni rettangolari piuttosto generose, che potrebbe suggerire l'integrazione di un sistema dotato di tre fotocamere sotto la scocca dello smartphone. Ciò significa anche che Xiaomi Mix Fold 2 potrebbe essere uno dei primi dispositivi pieghevoli ad essere dotato di una fotocamera da smartphone top di gamma.

Analizzato più approfonditamente il codice della ROM MIUI, comunque, Skrzypek ha scoperto che lo smartphone ha al momento nome in codice Zizhan: lo stesso codename era trapelato in un leak su Xiaomi Mi Fold 2 datato al mese di gennaio e che stabiliva che Xiaomi lancerà anche Mi Mix Flip, il suo primo smartphone clamshell, nel corso del 2022.

Ad ogni modo, sempre dall'analisi del codice MIUI, è stato scoperto che Xiaomi Mix Fold 2 avrà uno schermo identico a quello di Xiaomi Mi 10, ovvero un display Super AMOLED con refresh rate da 90 Hz e HDR 10+. Secondo altri leaker, inoltre, lo smartphone dovrebbe avere una cerniera di nuova generazione e un SoC Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca.