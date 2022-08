Xiaomi Mix Fold 2 ufficiale in Cina: è più sottile del Fold4 di Samsung

A poche ore di distanza dall'evento Galaxy Unpacked di Samsung, è già arrivato il momento di trattare l'approdo sul mercato di un nuovo smartphone pieghevole. Infatti, in Cina c'è stato l'annuncio di Xiaomi Mix Fold 2.

Secondo quanto riportato da GSMArena e TechCrunch, quest'ultimo è stato ufficializzato da nientemeno che Lei Jun, CEO e fondatore del brand. La seconda iterazione dello smartphone pieghevole di Xiaomi prevede uno spessore di soli 5,4 mm da aperto e soli 11,2 mm da chiuso (sporgenza del modulo fotocamere compresa). Potrebbe non sembrare un risultato poi così importante, ma tenete bene a mente che Samsung Galaxy Z Fold4 ha uno spessore di 6,3 mm da aperto e 15,8 mm da chiuso.

Xiaomi è dunque riuscita a realizzare uno degli smartphone pieghevoli più sottili in circolazione, equipaggiandolo tra l'altro con specifiche da top di gamma. La scheda tecnica di Xiaomi Mix Fold 2 comprende infatti uno schermo AMOLED anteriore da 6,56 pollici con refresh rate di 120Hz e protezione Gorilla Glass Victus, nonché un display OLED LTPO2 interno da 8 pollici con risoluzione di 2160 x 1914 pixel, frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, picchi di luminosità di 1300 nit e supporto all'HDR10+.

Sotto la scocca troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, affiancato da 12GB di RAM e fino a 1TB di memoria interna. Il comparto fotografico comprende invece un sensore principale Sony IMX766 da 50MP (f/1.8), una lente ultra-wide da 13MP (f/2.4) e un sensore tele da 8MP (f/2.6, zoom ottico 2x). Anteriormente c'è una fotocamera da 20MP integrata nell'apposito foro. Fa inoltre capolino una batteria da 4.500 mAh con supporto alla ricarica da 67W, mentre il sistema operativo è Android 12 con personalizzazione MIUI.

Per il momento non ci sono dettagli in merito a un possibile lancio del prodotto al di fuori della Cina, ma sappiamo che in quest'ultimo mercato i prezzi di partenza sono di 8999 yuan (circa 1291 euro al cambio attuale) per il modello da 12/256GB e 11.999 yuan (circa 1721 euro) per la variante da 12GB/1TB.