Xiaomi Mix Fold 3, lancio dietro l'angolo: avrà Snapdragon 8 Gen2 e quattro fotocamere

Nelle scorse ore, Xiaomi Mix Fold 3 si è mostrato in un video diffuso sui canali social di Xiaomi in Cina. Con ogni probabilità, lo smartphone verrà annunciato in Cina il 14 agosto, insieme alla lineup Redmi K60 (che da noi arriverà come Xiaomi 13T). A poche ore dall'annuncio, un leak ha svelato le specifiche tecniche di Xiaomi Mix Fold 3.

Il portale GizmoChina, infatti, ha spiegato che Xiaomi Mix Fold 3 sarà lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, sottraendo lo scettro al recentissimo Honor Magic V2, che a sua volta aveva superato il Mix Fold 2 della stessa Xiaomi. Riducendo ulteriormente lo spessore del device, Xiaomi dovrebbe ottenere un foldable che, anche da chiuso, potrebbe avere dimensioni molto simili a quelle di uno smartphone tradizionale.

In termini numerici, pare che Xiaomi Mix Fold 3 sarà spesso 9,8 millimetri da chiuso e soli 4,93 millimetri da aperto: per fare un confronto, Xiaomi Mix Fold 2 aveva uno spesso da chiuso di poco più di 11 millimetri, mentre Honor Magic V2 misura 9,9 millimetri da chiuso e 4,97 millimetri da aperto. Inoltre, Xiaomi Mix Fold 3 peserà solo 262 grammi.

Spostandoci sotto la scocca del device, avremo un SoC Snapdragon 8 Gen2 con un leggero overclock di fabbrica, insieme ad una RAM da 12 GB o 16 GB di LPDDR5x e ad uno storage UFS 4.0 fino ad un massimo di 1 TB. Secondo i leaker, si tratterà del primo pieghevole Xiaomi a possedere un rating IP contro l'acqua o, quantomeno, contro gli spruzzi.

In termini di schermo e batteria, il Mix Fold dovrebbe avere una cella da 5.000 mAh, che dovrebbe cosi sostenere una luminosità standard dello schermo interno pari a 500 nits. Quella dello schermo esterno, invece, dovrebbe superare i 1.000 nits. Lo smartphone, poi, supporterà la ricarica rapida fino a 67 W via cavo e fino a 50 W in wireless.

Per quanto riguarda la fotocamera, la partnership tra Xiaomi e Leica dovrebbe ripetersi anche su Xiaomi Mix Fold 3, i cui obiettivi vanteranno dunque il tuning di Leica. Questi ultimi dovrebbero essere comunque quattro fotocamere diverse, di cui una principale da 50 MP (forse un Sony IMX989), un ultragrandangolo, un teleobiettivo e una lente periscopica non meglio precisate. Il prezzo dello smartphone dovrebbe partire da 8.999 Yuan, ovvero 1.134 Euro circa, per salire fino a 11.999 Yuan (1.510 Euro).