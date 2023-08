È il giorno di Xiaomi Mix Fold 3: Lei Jun lo mostra in anteprima assoluta!

I rumor sul lancio di Xiaomi Mix Fold 3 si sono rincorsi fino all'ultimo secondo prima dell'atteso speech annuale del CEO di Xiaomi, Lei Jun, in cui è prevista anche la presenza del terzo pieghevole del gruppo, che potrebbe essere anche il più sottile del mondo.

Nel corso dell'evento "Growing Up", il patron dell'azienda illustrerà gli obiettivi raggiunti e quelli futuri dell'azienda, le sfide che dovrà affrontare e le soddisfazioni ottenute finora. In mezzo, però, ci dovrebbe essere spazio anche per nuovi prodotti, tra cui proprio lo Xiaomi Mix Fold 3, ultima evoluzione del concetto di foldable del brand che purtroppo per il momento resterà confinata al mercato asiatico, come del resto i suoi predecessori.

Sul dispositivo, qualora i rumor dovessero essere confermati, sappiamo quasi tutto, a partire dal processore, il potente Snapdragon 8 Gen 2. Quanto al design, oltre a essere trapelato in rete già da tempo anche tramite il teaser ufficiale di Mix Fold 3, è stato da poco confermato anche dallo stesso Lei Jun, apparso in video prima dell'inizio dell'evento.

Nel breve video, che troverete in calce, potete osservare l'uomo intento a catturare un timelapse dal suo pieghevole di fiducia, per poi mostrare il risultato subito dopo.

Ormai è questione di minuti: sintonizzatevi sul canale Xiaomi su YouTube per seguirlo in diretta, trovate il player all'inizio di questa notizia.