Xiaomi MIX Fold 3 si mostra ufficialmente in vista dell'imminente presentazione

In seguito all'ampio diffondersi di rumor su Xiaomi MIX Fold 3, è arrivato il momento di "fare sul serio". Infatti, il ben noto brand ha reso ufficiale l'evento di presentazione del foldable.

A tal proposito, come riportato anche da GSMArena e Gizchina, nonché come ufficializzato direttamente dal CEO di Xiaomi Lei Jun su Weibo, il keynote relativo al prossimo smartphone pieghevole del popolare brand si terrà il 14 agosto 2023 (sì, esatto: nella giornata che precede Ferragosto). L'orario fissato è relativo alle 13:00 italiane.

Tra l'altro, il tutto è legato all'annuale Speech di Lei Jun, in cui Xiaomi mira a svelare quello che viene descritto come un "flagship a tutto tondo senza compromessi", nonché un "nuovo standard per i pieghevoli". Le ambizioni del brand risultano insomma immancabilmente elevate: riuscirà il dispositivo a risultare all'altezza? Staremo a vedere.

In ogni caso, è già stato diffuso un video teaser, ricaricato anche dal solito canale YouTube Sparrows News, così come sono disponibili un buon numero di immagini che ritraggono il design dello smartphone. Potete trovare il tutto a corredo della notizia: tra i vari aspetti che si fanno notare, c'è la presenza di una quadrupla fotocamera Leica sul retro.

Ricordiamo in ogni caso che i rumor indicano un lancio solo in Cina, quindi potremmo non vedere MIX Fold 3 dalle nostre parti. Tuttavia, dare un'occhiata a quanto in lavorazione in casa Xiaomi può comunque risultare interessante anche per gli utenti europei in ottica futura.