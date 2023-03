Xiaomi Mix Fold 3, ci siamo quasi? Ecco quando potrebbe arrivare

Xiaomi 13 Ultra sarà il prossimo top di gamma del brand cinese. Dovrebbe uscire nell'aprile 2023 per essere venduto anche a livello globale ma sembra essere destinato a rimanere sotto i riflettori per non molto tempo.

Infatti, secondo delle nuove informazioni trapelate in rete, Xiaomi sarebbe intenzionata a lanciare il Mix Fold 3 nella seconda metà del 2023, molto probabilmente nel mese di agosto, come fatto col lancio di Xiaomi Mix Fold 2 lo scorso anno.



Non sappiamo ancora molto del foldable in questione se non che potrebbe essere uno dei quattro nuovi dispositivi dell’azienda ad essere equipaggiati con una porta USB 3.2, secondo rumor risalenti a febbraio. Le uniche altre notizie a riguardo parlano di memoria fino a 16GB/1TB con archiviazione basata su tecnologia UFS 4.0.



Le informazioni sono ancora troppo poche per definire le potenzialità del dispositivo nel rivaleggiare con i pieghevoli Samsung, con una quinta generazione che potrebbe riservarci cattive sorprese lato batteria per Samsung Fold 5. Nonostante ciò, visto il buon lavoro svolto dal colosso asiatico col predecessore, si può indugiare ed affermare che ci si troverà in presenza di un dispositivo capace di tenere testa ai grandi del settore, almeno lato processore, che potrebbe essere l'efficiente Snapdragon 8 Gen 2, evoluzione dello Snapdragon 8+ Gen 1 presente sotto la scocca del Mix Fold 2.