Xiaomi MIX Fold 3 'resterà in Cina': doccia fredda per i fan del pieghevole

Il reveal di Xiaomi MIX Fold 3 ha messo sotto i riflettori quello che con ogni probabilità sarà uno dei più importanti pieghevoli dell'anno, un prodotto che sconfina nel mercato dei cameraphone migliorando al contempo anche le meccaniche classiche dei foldable.

L'aspetto più interessante della sua ingegnerizzazione, infatti, sta proprio nella cerniera, garantita per durare oltre 500.000 cicli di apertura e chiusura mettendo una pezza laddove anche Google potrebbe presto inserire dei requisiti per i foldable in tema di resistenza nel tempo.

Purtroppo, proprio come i suoi predecessori, anche la distribuzione di MIX Fold 3 resterà limitata al solo mercato asiatico e, per l'esattezza, entro i confini cinesi. Con i prezzi annunciati solo in yuan e la totale assenza di riferimenti al mercato Global, in effetti, anche l'annuncio ufficiale avvenuto nel corso dello speech annuale di Lei Jun non lasciava molto spazio alla speranza.

Purtroppo, nelle ultime ore è arrivata anche la conferma ufficiale. A metterlo nero su bianco - letteralmente, dato che si parla di X, ex Twitter - è stato il Direttore della Comunicazione del gruppo Xiaomi, Daniel Desjarlais, secondo cui MIX Fold 3 "sarà disponibile esclusivamente nella Cina continentale" senza entrare in competizione con i sempre più agguerriti competitor nello scenario internazionale.

Lo stesso Desjarlais, poco dopo, ha anche postato delle immagini del suo hands-on con il dispositivo - e non potremmo essere più invidiosi di così!