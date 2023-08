Xiaomi Mix Fold 3 è ufficiale, bellissimo e garantito per 500.000 pieghe

Durante lo speech annuale del CEO di Xiaomi, la guest star era sicuramente lui: atteso dai fan del brand, Xiaomi MIX Fold 3 è ufficiale e raccoglie l'identità della serie MIX innovando anche nel mercato dei pieghevoli.

Ancora una volta, purtroppo, confinato al mercato asiatico, MIX Fold 3 punta a riscrivere le regole del mercato dei foldable a partire dalla cerniera, sviluppata per garantire una curvatura interna più ampia e pertanto una piega meno visibile una volta aperto. A spiccare, tuttavia, è la certificazione TÜV per la bellezza di 500.000 pieghe, una cifra enorme e altisonante, soprattutto alla luce degli ultimi sviluppi, che potrebbero presto portare Google a imporre dei requisiti per la licenza sui pieghevoli. La meccanica della cerniera vanta 198 componenti, stabili tra 45 e 135 gradi. Nonostante ciò, , MIX Fold 3 vanta un corpo da record, sottile appena 10,96 millimetri da chiuso, tra i migliori sulla piazza in tal senso.

La batteria è da 4800 mAh complessivi, con supporto alla ricarica rapida fino a 67W e wireless fino a 50W.

Passando al resto delle specifiche, viene confermata la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2, che rende il device un top di gamma in tutto e per tutto, e fa il paio con un set di display molto interessante, formato da un pannello da 6,56 pollici sul frontale e un pOLED da 8,03 pollici all'interno, entrambi con tecnologia OLED E6 con luminosità massima rispettivamente da 1300 e 2600 nit.

Il display più ampio è di tipo LTPO con un robusto strato di UTG, che secondo il brand dovrebbe innalzarne la resistenza nonostante uno spessore di appena 0,03 millimetri.

Il pannello esterno ha un rapporto 21:9, pertanto sarà leggermente allungato, ed è protetto da vetro Corning Gorilla Glass Victus 2. Entrambi hanno una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Ampio focus anche sulla fotocamera, con quattro sensori sul dorso co-ingegnerizzati con LEICA, ormai partner irrinunciabile per Xiaomi. I sensori sono tutti stabilizzati otticamente e il blocco vanta una lente Periscope (f/2.92, 5X, 115mm) e un sensore Tele (f/2.0, 3.2X, 75mm). Completano il quadro un principale (f/1.77, 23mm) e un ultrawide (f/2.2, 0.6X, 15mm). Tutti e quattro i sensori arrivano a 50 MP, per un sistema che punta ad alzare l'asticella della fotografia anche nel mercato dei pieghevoli.

Quanto ai prezzi, Xiaomi MIX Fold 3 arriverà sul mercato asiatico in tre tagli di memoria, ovvero 12/256GB, 16/512GB e 16GB/1TB, rispettivamente a 8.999, 9.999 e 10.999 yuan. Al cambio, si parte da poco meno di 1.150 euro per il modello più economico.