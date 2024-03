Xiaomi Mix Fold 4 (quasi) senza segreti: sarà lui il pieghevole dei sogni?

I pieghevoli di Xiaomi stanno tornando. In attesa di scoprire quando e se mai arriveranno in Europa (ma probabilmente non lo faranno neanche in questa generazione), in rete iniziano a circolare i primi rumor su Mix Flip e Mix Fold 4.

Il fratello maggiore, giunto ormai alla sua quarta iterazione, è stato recentemente oggetto di una ulteriore ondata di indiscrezioni. A parlare è stato il solito Digital Chat Station su Weibo, secondo cui il device offrirà in primo luogo un upgrade estetico di non poco conto, ovvero una piega molto meno evidente. A corredo, una non meglio specificata certificazione IP garantirebbe la resistenza (perlomeno superficiale) a liquidi e polvere.

Più robusto e durevole grazie a una cerniera rivisitata, il Mix Fold 4 dovrebbe avere un peso tra i 220 e i 240 grammi, con performance sostenute dal potente SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Il dispositivo dovrebbe arrivare sul mercato con 16GB di RAM e taglio da ben 1TB di archiviazione. Lato autonomia, invece, si parla di una batteria da 5.000 mAh affiancata dalla ricarica rapida cablata a 100W. Altrettanto interessante il comparto fotografico, con sensore principale da 50MP con almeno una lente periscopica, una grandangolare e una seconda Tele a corredo.

Gran parte di quanto emerso sembra concordare con i precedenti rumor, andando a delineare il quadro di un pieghevole piuttosto agguerrito e pronto a ritagliarsi il suo spazio sul mercato. Nel frattempo, le voci sul pieghevole a conchiglia di Xiaomi, alias Xiaomi Mix Flip, si fanno sempre più insistenti: è arrivato davvero il suo turno?

