Xiaomi mostra in anteprima lo smartphone con il display che curva sul retro

Perché nell'immagine di copertina c'è Saturno? Be, semplicemente perché Xiaomi ha scelto il sesto Pianeta del sistema solare in ordine di distanza dal Sole per pubblicizzare l'imminente arrivo del suo smartphone con il display che curva sul retro. Nel frattempo, però, abbiamo già anche un primo render ufficiale, che trovate in calce alla notizia.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, la società cinese ha mostrato, durante una conferenza, una slide in cui si vede chiaramente il tanto vociferato Xiaomi Mi MIX Alpha, smartphone che dovrebbe essere annunciato nella giornata di domani 24 settembre 2019. Il render è in realtà una sorta di "bozza", ma va a confermare tutti i rumor emersi online: sembra proprio che lo smartphone avrà uno schermo ricurvo verso il retro.

Al contrario di quanto si possa pensare, Xiaomi Mi MIX Alpha non dovrebbe essere un pieghevole. Il dispositivo dovrebbe infatti montare "solamente" uno schermo "avvolgente". Secondo diverse fonti internazionali, anche quasi tutta la backcover sarà coperta dallo schermo. In ogni caso, se venisse adottata veramente questa soluzione, probabilmente ci troveremo dinanzi a uno smartphone con spessore piuttosto elevato. Un'altra novità interessante potrebbe essere costituita dalla presenza di una fotocamera anteriore posizionata sotto al display. Nel frattempo, a quanto pare la società cinese ha già svelato che la fotocamera posteriore disporrà di una lente da ben 100MP.

Insomma, sembra proprio che Xiaomi voglia fare le cose in grande con Mi MIX Alpha. Staremo a vedere, nella giornata di domani dovrebbero essere diffusi tutti i dettagli del caso.