Xiaomi mostra la sua fotocamera sotto al display: primo smartphone in arrivo?

Mentre gli appassionati del mondo dei dispositivi mobili sono in attesa della presentazione del primo smartphone con fotocamera sotto il display, che avverrà il 1 settembre 2020, Xiaomi ha mostrato ufficialmente la sua tecnologia, che l'azienda cinese definisce "di terza generazione" (anche se arriverà in futuro sul mercato).

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e PhoneArena e come si può vedere in un video pubblicato sul canale YouTube ufficiale di Xiaomi, la società ha messo a confronto quello che sembra essere un prototipo funzionante con sensore fotografico posto sotto allo schermo con un "comune" dispositivo con foro per la fotocamera. In questo modo, gli utenti possono farsi un'idea più precisa in merito a quale sarà l'effettiva esperienza d'utilizzo offerta da questa tipologia di smartphone.

Più precisamente, Xiaomi ha fatto vedere le differenze in termini di scorrimento verticale e visualizzazione di contenuti multimediali in landscape. Non manca anche un esempio di foto effettuata con la fotocamera posizionata sotto al display, in cui, perlomeno dall'angolatura utilizzata dalla società cinese, non sembra notarsi nulla nella parte alta dello schermo, nemmeno in fase di scatto.

In ogni caso, ci vorrà del tempo prima che la tecnologia presentata da Xiaomi arrivi effettivamente sul mercato. Infatti, nonostante si vociferi già di prodotti consumer, sembra che i primi smartphone arriveranno nel corso del 2021. Tuttavia, l'azienda cinese avrebbe tra le mani una tecnologia più avanzata rispetto ad altri concorrenti. Qui sotto potete vedere un'immagine, fatta trapelare da diverse fonti internazionali, che mostrerebbe la differenza tra una foto scattata con una fotocamera in-display "qualsiasi" (sulla sinistra) e una effettuata con la tecnologia di Xiaomi (sulla destra). Staremo a vedere.