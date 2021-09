Xiaomi mostra i suoi occhiali intelligenti con display MiniLED: pesano solo 51 grammi

E' passato qualche giorno dall'arrivo degli occhiali intelligenti di Facebook e RayBan ed ecco arrivare un'altra novità dallo stesso settore. Xiaomi ha infatti mostrato un concept dei suoi Xiaomi Smart Glasses per cui però, almeno al momento, non è stata programmata la commercializzazione.

Si chiamano Xiaomi Smart Glasses e come si può vedere attraverso il filmato presente in apertura, riprendono il design degli occhiali classici. La differenza con gli occhiali di Facebook e Ray-Ban è da ricercare nel fatto che quelli di Xiaomi dispongono di un display che può essere utilizzato per le funzionalità di realtà aumentata.

A riguardo, Xiaomi ha affermato di essersi avvalsa di pannelli MicroLED monocromatici che rispetto agli OLED garantiscono una "maggiore densità di pixel e durata più lunga pur avendo una struttura più semplice". Secondo Xiaomi, infatti, la tecnologia MicroLED "consente di creare un display più compatto e garantisce una più facile integrazione dello schermo".

Nel comunicato viene evidenziato come il display abbia "le dimensioni di un chicco di riso" e misura 2,4x2,02mm con una luminosità massima di circa di 2 milioni di nit. La luce però non sarà estremamente brillante quando raggiunge l'occhio: tale valore infatti fa in modo che lo schermo sia visibile anche alla luce solare diretta. In termini di utilizzo, Xiaomi cita la possibilità di visualizzare notifiche, ma anche di effettuare la traduzione in tempo reale o di ottenere informazioni di navigazione.

Interessante anche notare come gli occhiali siano completamente indipendenti dagli smartphone e non richiedono il pairing continuo. Sono basati su Android ed includono un processore ARM quad-core, un modulo WiFi e Bluetooth, una batteria ed una fotocamera da cinque megapixel. A livello di peso, si aggirano intorno ai 51 grammi.

Come dicevamo poco sopra, non è stata diffusa alcuna informazione sull'eventuale commercializzazione.