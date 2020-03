Xiaomi mostra la ricarica wireless veloce da 40W: i risultati sono impressionanti!

A quanto pare, nel 2020 Xiaomi intende puntare sulla ricarica wireless. Il vicepresidente del colosso cinese, Chang Cheng, sul social network Weibo ha diffuso un filmato in cui viene mostrata la soluzione di ricarica wireless da 40W dell'azienda, che a quanto pare è in grado di garantire risultati piuttosto impressionanti.

Per effettuare il test, la compagnia ha utilizzato una versione modificata dell'Mi 10 Pro, con una batteria da 4.000 mAh. Il nuovo caricabatterie wireless è riuscito a ricaricare il 57% in 20 minuti, ed ha raggiunto una carica completa in soli 40 minuti.

Dati alla mano, la tecnologia di ricarica flash wireless di Xiaomi è risultata essere più veloce della Super FlashCharge da 60W di Vivo, e sarebbe sicuramente interessante vederla all'opera in uno dei prossimi smartphone top di gamma della compagnia asiatica. La società al momento non ha rivelato alcuna informazione sulla possibile data di lancio.

Il dispositivo utilizzato nel video è ovviamente un prototipo personalizzato, in quanto la gamma offre il supporto per la ricarica wireless veloce ad una potenza massima di 30W.

A ridosso del weekend Xiaomi ha spiegato i problemi tecnici che sta riscontrando con la ricarica rapida a 100W: Lu Weibing aveva affermato che la carica così veloce di una batteria porta la batteria a perdere la sua capacità in modo più veloce.