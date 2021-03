Xiaomi ci mostra il rivoluzionario sistema di dissipazione del Mi 11 Ultra

Se innovazione e rivoluzione nel campo della tecnologia sono due concetti strettamente collegati, Xiaomi deve aver preso alla lettera questo assunto nella progettazione del nuovo Mi 11 Ultra, cameraphone votato anche al gaming in mobilità e alle prestazioni, in arrivo ormai fra pochissime ore.

Un device che nasconde sotto la scocca un modulo fotografico da primo della classe, il nuovo sensore Samsung ISOCELL GN2 da 50 megapixel, uno dei più grandi mai apparsi su uno smartphone, e una batteria di nuova concezione con anodi in silicio-ossigeno, che promette performance superiori ai moduli in grafene.

Le sorprese non finiscono qui. Per domare un SoC come lo Snapdragon 888, uno dei più performanti attualmente sul mercato insieme all'Apple A14 Bionic di iPhone 12, Xiaomi avrebbe progettato anche un nuovo rivoluzionario sistema di dissipazione, mostrato in queste ore in un interessante teaser apparso sulle pagine ufficiali dell'azienda su Weibo.

Si tratta di un sistema ibrido, definito dal co-fondatore del colosso cinese "una tecnologia di raffreddamento full phase", dove le fasi dovrebbero rappresentare gli stati della materia. Un sistema che dovrebbe dunque appartenere alla categoria delle vapor chamber, in grado di migliorare la conduttività termica e quindi la dissipazione "del 100%", come possiamo leggere nella dichiarazione di Lei Jun.

Al momento le informazioni in merito sono pochissime ma manca davvero poco al mega lancio di fine marzo, in cui l'azienda dovrebbe svelare il Mi 11 Pro, il Mi 11 Ultra e molto probabilmente anche il nuovo Mi MIX.