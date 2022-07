Xiaomi, multa da 3,2 milioni da parte di AGCM: nel mirino la garanzia dei prodotti

Xiaomi finisce nel mirino dell’AGCM. Il Garante della Concorrenza e del Mercato infatti ha multato la divisione italiana del colosso cinese per 3,2 milioni di Euro, in quanto avrebbe “ostacolato l’esercizio da parte dei consumatori dei diritti derivanti dalla garanzia legale sui prodotti di elettronica a marchio Xiaomi”.

Nel comunicato stampa diffuso da AGCM, l’Autorità osserva che durante il procedimento è emerso che la società rifiuterebbe la riparazione in garanzia legale dei prodotti se questi presentano difetti di altro tipo, anche estetici, “ad esempio se le superfici e/o altre parti esterne del prodotto presentano più di un graffio sullo schermo, di dimensioni non superiori a 5 centesimi di millimetro di larghezza e 5 millimetri di lunghezza -, subordinando la prestazione in garanzia alla riparazione dei danni fuori garanzia”.

Ma non è tutto, perchè Xiaomi effettuerebbe anche reiterate riparazioni anzichè procedere con la sostituzione dei prodotti, “privando così ripetutamente il consumatore del bene acquistato.”

L’Autorità ha approfittato del provvedimento per ricordare che la riparazione costituisce un rimedio solo se risolve tempestivamente il difetto di conformità.

Il testo completo del provvedimento è disponibile direttamente sul sito web di AGCM. Da parte di Xiaomi non sono ancora aggiunti commenti a riguardo e non è chiaro se presenterà ricorso contro la sentenza.