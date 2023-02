Xiaomi non aggiornerà più questi smartphone da aprile 2023

Già sappiamo quali smartphone POCO riceveranno MIUI 14 ma, nel mentre, direttamente da Xiaomi arriva la conferma del termine del supporto ufficiale per alcuni smartphone Xiaomi, Redmi e POCO. Vediamo i modelli specifici che non riceveranno più aggiornamenti a partire da quest’anno.

Stando a quanto ripreso anche dai colleghi di Gizchina, la società cinese ha confermato che sei diversi dispositivi mobili dei suoi marchi a partire dal 21 aprile 2023 non otterranno più update, nonostante alcuni di essi siano disponibili sul mercato da appena due anni. Sia chiaro: la lista è in realtà composta da più di sei smartphone unici ma, in realtà, si tratta di un modello originale con altre varianti proposte dai rispettivi brand.

Vediamo di seguito l’elenco completo:

Redmi K40 Pro/Xiaomi 11X Pro/Xiaomi 11i

Redmi K40/Xiaomi 11X/POCO F3

Redmi K40 Gaming/POCO F3 GT

Redmi Note 10 Pro/POCO X3 GT

Xiaomi 10S

Xiaomi 11 Lite 5G

Lo sviluppo della ROM MIUI versione Beta verrà arrestato in queste settimane, mentre le versioni stabili dei sistemi operativi riceveranno update fino a quando non verranno implementate tutte le funzionalità previste da Xiaomi. Naturalmente, arriveranno anche tutte le correzioni di bug del caso fino all’ultimo aggiornamento definitivo. La mancanza di nuove versioni di Android per tali smartphone, però, si farà certamente sentire tra i fan della società del Dragone.

