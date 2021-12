Xiaomi non si ferma mai: doppio annuncio tech per Xiaomi 12 a Natale 2021

Se siete soliti informarvi sul mondo tech da più di qualche anno, sicuramente vi ricorderete dell'annuncio natalizio di Xiaomi del 2019 o del regalo di Natale di Xiaomi del 2020.

Saprete dunque che si fa riferimento a un'azienda che non ha la minima intenzione di fermarsi del tutto nemmeno a Natale. Ebbene, questa volta sono arrivati due annunci. Come riportato anche da Gizchina, infatti, nelle ore natalizie Xiaomi ha ufficializzato, mediante la figura del CEO Lei Jun, alcune novità riguardanti il comparto fotografico della serie di smartphone Xiaomi 12 di prossimo arrivo.



Più precisamente, da alcuni post pubblicati sul social network cinese Weibo nella giornata del 25 dicembre 2021 apprendiamo che il sensore principale sul retro di Xiaomi 12 Pro sarà il nuovo Sony IMX707. Sul modello "base", invece, ci sarà una lente frontale da 32MP, mentre sul retro farà capolino un sensore principale Sony IMX766 da 50MP.

Inoltre, stando anche a quanto si può leggere in un altro articolo di Gizchina, è stato svelato che Xiaomi 12 Pro supporterà la ricarica a 120W. Questo sarà possibile grazie all'adozione del chip Surge P1, che tra l'altro "mette in campo" un sistema rinnovato per ottimizzare le temperature e migliorare l'efficienza in fase di ricarica.

Insomma, Lei Jun si è lasciato prendere dalla "magia del Natale" per svelare alcuni dettagli intriganti sulla gamma Xiaomi 12. Per il resto, chiaramente l'appuntamento "finale" è fissato per il 28 dicembre 2021, quando ci sarà la presentazione degli smartphone in Cina. In ogni caso, anche quest'anno Xiaomi non ha di certo lasciato gli appassionati "a bocca asciutta".



Per il resto, cogliamo l'occasione per farvi gli auguri di buon Natale. Trovate un'immagine a tema collegandovi alla pagina Facebook di Everyeye.