Xiaomi: 'Non è nel nostro DNA vendere smartphone con margini di profitto oltraggiosi'

Xiaomi è un'azienda che lancia spesso degli smartphone dall'ottimo rapporto qualità/prezzo. Un esempio recente è il PocoPhone F1, smartphone montante un processore Qualcomm Snapdragon 845 venduto in Italia al prezzo ufficiale di 329 euro. Ma come fa la società cinese a mantenere bassi i costi? Secondo loro, è questione di filosofia aziendale.

Infatti, Manu Kumar Jain, Managing Director di Xiaomi India, ha recentemente dichiarato ai microfoni di India Today quanto segue: "Xiaomi può fare uno smartphone dal costo di Rs 50.000 (circa 600 euro, ndr)? Sì, possiamo vendere un telefono a quella cifra proprio come fanno le altre società, ma non saremo in grado di venderlo perché i nostri capi non lo consentiranno. Non è nel nostro DNA vendere telefoni con margini di profitto oltraggiosi. Ultimamente, quando Xiaomi si è quotata in borsa, abbiamo annunciato che limiteremo il margine di profitto al 5%. Ci siamo impegnati per fare questo".

Parole che mirano chiaramente alla concorrenza, che negli ultimi anni è arrivata a lanciare diversi smartphone che superano i 1000 euro al lancio. D'altronde, la filosofia di Xiaomi era già chiara nella lettera che Jai Mani, Head of Product della società cinese, ci aveva inviato al lancio di PocoPhone F1. In questa si leggeva: "Di recente, il ritmo dell'innovazione nel settore degli smartphone è rallentato, mentre i prezzi stanno hanno registrato un aumento, con gli smartphone di punta che superano i 1000 dollari. Abbiamo lavorato per realizzare qualcosa per contrastare questa tendenza".