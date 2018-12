Xiaomi non si ferma nemmeno a Natale: Mi Play ufficiale con Helio P35

Quelli di Xiaomi sono dei lavoratori che è quasi riduttivo definire instancabili. Infatti, l'azienda cinese continua a sfornare smartphone a ritmi incredibili e ovviamente non fa eccezione nemmeno questo Natale. Infatti, la società ha annunciato nella giornata odierna lo smartphone Mi Play con processore MediaTek Helio P35.

Stando anche a quanto scritto sul sito ufficiale cinese di Xiaomi, il nuovo dispositivo monta uno schermo da 5,84 pollici con risoluzione Full HD+ (2280 x 1080 pixel), aspect ratio 19:9 e notch "a goccia", un processore octa-core MediaTek Helio P35 operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU PowerVR GE8320, 4GB di RAM LPDDR4x, 64GB di memoria interna eMMC 5.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB), una dual camera posteriore da 12MP (f/2.2, PDAF, EIS) + 2MP, una fotocamera anteriore da 8MP e una batteria da 3000 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con personalizzazione MIUI 10. Le dimensioni dello smartphone sono di 147,76 x 71,89 x 7,8 mm, per un peso di 150 grammi.

Non mancano ovviamente anche tutte le connettività del caso, dal 4G LTE (niente banda 20) al Wi-Fi 802.11 ac dual-band passando per il Dual SIM (nanoSIM + nanoSIM/microSD) e per il Bluetooth 4.2. Le colorazioni disponibili sono Black, Dream Blue e Twilight Gold. Per quanto riguarda prezzi e disponibilità, lo smartphone arriverà sul mercato cinese a partire da domani 25 dicembre 2018 al costo di 1099 yuan (circa 140 euro al cambio attuale). Non abbiamo ulteriori informazioni per quanto riguarda un possibile arrivo in Italia.