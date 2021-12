Xiaomi: non solo Xiaomi 12, in arrivo anche uno smartphone 'a conchiglia'?

Xiaomi sta per annunciare Xiaomi 12 e MIUI 13, insieme alle sue nuove proposte in termini di device indossabili. Stando a una serie di brevetti comparsi online da poche ore, però, il colosso cinese sarebbe al lavoro anche su un device foldable con form factor "a conchiglia".

Al momento, la lineup di pieghevoli di Xiaomi comprende solo la serie Mi Mix Fold, che ha una piegatura sull'asse verticale, che genera un form factor "a portafoglio" simile a quello del Samsung Z Fold 3. Le cose tuttavia potrebbero cambiare molto presto, perché Xiaomi ha depositato un brevetto per un device clamshell, pensato probabilmente per concorrere sul mercato con il Samsung Galaxy Z Flip 3, presso il CNIPA, o Chinese National Intellectual Property Association.

La particolarità del telefono è sicuramente la presenza di uno schermo posteriore accanto alla fotocamera: si tratta di una feature piuttosto interessante e utile per uno smartphone "a conchiglia", che però abbiamo già visto sul Galaxy Z Flip 3. Ad ogni modo, dal brevetto appare che lo smartphone dovrebbe avere due fotocamere posteriori e uno schermo integrato nell'alloggiamento della fotocamera.

Passando all'interno del device, questo sembra avere un punch-hole a forma di ellisse sullo schermo superiore, la cui forma dovrebbe dipendere dalla scelta di Xiaomi di integrare sul dispositivo due fotocamere frontali. Il punch-hole, inoltre, dovrebbe collocarsi in alto a sinistra nella metà superiore dello schermo del device.

Sul lato inferiore dello smartphone troviamo un connettore USB-C, l'alloggiamento per la SIM e gli speaker. Invece, i tasti di accensione e regolazione del volume si trovano sul lato destro del device. Ovviamente, visto che ci troviamo di fronte ad un brevetto, non conosciamo le specifiche tecniche del telefono, che in realtà potrebbe essere solo un concept e non essere mai messo sul mercato.

Viene tuttavia difficile credere che Xiaomi voglia lasciarsi sfuggire il mercato dei dispositivi clamshell, che si è dimostrato incredibilmente dinamico e la cui crescita impetuosa, trainata proprio dal Samsung Z Flip 3, potrebbe rendere il 2022 l'anno degli smartphone foldable.