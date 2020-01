Xiaomi e Nubia, in arrivo degli smartphone con display a 144 Hz?

Nella giornata odierna sono arrivati due importanti teaser riguardanti il mercato smartphone. Infatti, Xiaomi (o meglio il suo sub-brand Redmi) e Nubia hanno svelato alcuni dettagli in merito al possibile prossimo arrivo di smartphone montanti degli schermi con refresh rate di 144 Hz. Tuttavia, ci sono dei dettagli non del tutto chiari.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e XDA Developers, Xiaomi ha divulgato un video, ovvero quello che potete vedere tramite il player presente qui sopra, in cui si vede un Redmi K30 5G in grado di raggiungere i 144 Hz. Tuttavia, stiamo parlando di uno smartphone già annunciato con uno schermo IPS LCD con refresh rate di 120 Hz.

Non è quindi chiaro se si tratti solamente di un test oppure se l'azienda cinese voglia introdurre i 144 Hz tramite un aggiornamento software (sembra evidente che l'hardware sia in grado di raggiungere questo refresh rate, ma i dettagli non sono molto chiari).

Per quanto riguarda invece Nubia, la società ha svelato di essere al lavoro su uno smartphone montante un pannello con refresh rate di 144 Hz. L'annuncio è arrivato tramite un post su Weibo pubblicato da Ni Fei, CEO dell'azienda cinese. Stando a diverse fonti internazionali, potrebbe trattarsi di un nuovo modello della gamma di dispositivi da gaming Red Magic (qui trovate la nostra recensione di Red Magic 3S).