Xiaomi: offerta limitata su Redmi Note 8 Pro, in esclusiva su Mi.com il 26/9

Xiaomi ha annunciato questa mattina il lancio italiano del Redmi Note 8 Pro, che come abbiamo avuto modo di raccontare sarà disponibile dal 5 Ottobre in Italia al prezzo di 299,90 Euro. Il produttore cinese ha anche annunciato un'interessante offerta di lancio.

A partire dalle ore 9 del 26 Settembre, infatti, in esclusiva su Mi.com sarà possibile portare a casa lo smartphone, nella versione con 6GB di RAM e 64GB di storage, al prezzo di 259,90 Euro. La promozione sarà attiva solo su uno stock limitato.

Xiaomi non ha fornito molte indicazioni in merito alla possibile disponibilità futura della versione da 64GB. Nel comunicato stampa giunto in redazione infatti il produttore ha noto che ad oggi non sono arrivate informazioni circa la possibile vendita del modello con meno memoria.

Il Redmi Note 8 Pro fa del comparto fotografico il suo punto di forza, grazie a cinque lenti (di cui quattro posteriori) che permetteranno di scattare fotografie ad alta risoluzione in qualsiasi scenario. Sulla scocca posteriore troviamo il nuovo chip Samsung ISOCELL GW1 da 64 megapixel che lavorerà insieme ad una lente da 8 megapixel ultra grandangolare, un sensore da 2 megapixel per le macro ed una fotocamera in grado di acquisire le informazioni sulla profondità. Il modulo è in grado anche di girare video a 920fps in slow-motion.