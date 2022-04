Xiaomi, in offerta una versione speciale di Redmi Note 11: ecco cosa cambia

Non è solamente MediaWorld a festeggiare il compleanno di Xiaomi. Infatti, lo stesso produttore ha lanciato svariate promozioni sui suoi prodotti. Tra queste, attira l'attenzione uno sconto su una versione speciale di Redmi Note 11.

Più precisamente, il prodotto rientra nell'iniziativa Xiaomi Fan Festival, che continuerà fino al 15 aprile 2022. In questo contesto, l'edizione speciale dello smartphone viene proposta a un prezzo pari a 199,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi (al posto di 249,90 euro). Tra l'altro, l'acquisto del prodotto garantisce 300 Mi Point (20 euro di coupon) e ci sono in omaggio gli auricolari Redmi Buds 3 Pro. Potrebbe dunque trattarsi di una buona occasione per chi non ha troppe esigenze in termini di prestazioni e sta cercando un dispositivo economico (avendo magari bisogno anche di auricolari wireless).

Ma cosa cambia con la versione XFF? Effettivamente nella pagina relativa alla promozione non viene esplicitato per bene quali sono le differenze con il modello "classico", dunque il dubbio potrebbe sorgere. Ebbene, in realtà basta collegarsi alla pagina ufficiale del portale Xiaomi dedicata a Redmi Note 11 e premere sul tasto "Acquista ora" per comprendere meglio a cosa si fa riferimento: si tratta di una colorazione simile alla Twilight Blue che però riporta in basso a sinistra sulla scocca il simbolo "XFF" (Xiaomi Fan Festival).

In parole povere, si tratta di un'edizione che apporta semplicemente un cambiamento al design, cercando di renderlo più "esclusivo". Tra l'altro, da fonti estere come il sito Web malese Lowyat apprendiamo che ci sarebbero anche diverse altre personalizzazioni, ad esempio alla confezione di vendita (come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia). Insomma, il prodotto potrebbe fare gola anche a "collezionisti" e appassionati, dunque era giusto approfondire questa iniziativa.