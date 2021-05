Xiaomi, OPPO e Vivo si preparano a sfidare Samsung: in arrivo nuovi smartphone pieghevoli?

Samsung fino a oggi ha dominato nel settore degli smartphone pieghevoli rilasciando sempre più modelli sul mercato. In attesa del lancio di Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, anche altri famosi produttori come Xiaomi, OPPO e Vivo starebbero lavorando assiduamente per presentare nuovi foldable nel corso del prossimo trimestre.

Secondo quanto riferito dall’outlet taiwanese DigiTimes, i tre brand cinesi avrebbero in programma di proporre ai consumatori dei dispositivi pieghevoli particolarmente economici, pensati proprio per “irrompere” nel segmento del mercato foldable battendo la rivale sudcoreana Samsung sul rapporto qualità-prezzo.

OPPO e Vivo devono ancora debuttare con i loro primi smartphone pieghevoli, dunque per loro sarà un’esperienza completamente nuova che farà da cartina tornasole per capire l’interesse effettivo del pubblico e, soprattutto, il successo dei loro dispositivi. D’altro canto, Xiaomi ha già lanciato il suo Mi Mix Fold dal costo pari a circa 1999 Euro (secondo il cambio attuale dalla tariffa sul mercato cinese) e ora si appresta a rivelare il suo prossimo pieghevole che, sempre secondo il succitato rapporto, dovrebbe approdare nei negozi a un “prezzo notevolmente inferiore”.

Il lancio di modelli inediti sul mercato significherebbe molto non solo per le aziende ma anche per i consumatori: al momento, infatti, il mondo degli smartphone con display pieghevole è pressoché inaccessibile all’utente medio, salvo particolari sconti da parte delle principali catene di negozi e dai siti di e-commerce. Se dovessero veramente giungere 3 smartphone foldable più economici nel corso del 2021, allora ci si potrebbe aspettare un avvicinamento a prezzi più in linea con attuali top di gamma come gli iPhone o Galaxy S21. Essendo semplici indiscrezioni, come da prassi consigliamo di prenderle con le pinze.

Ma a proposito di Samsung, recentemente l’azienda ha annunciato i tablet Galaxy Tab S7 FE e Galaxy Tab A7 Lite.