Xiaomi, Oppo e Vivo insieme per un sistema di trasferimento file in stile AirDrop

I tre colossi cinesi Xiaomi, Oppo e Vivo hanno annunciato una collaborazione che porterà al lancio di un nuovo protocollo di trasferimento file via wireless integrato direttamente nelle rispettive interfacce utente (MIUI di Xiaomi, ColorOS di Oppo e Funtouch di Vivo). L'annuncio è stato dato direttamente da Xiaomi sull'account Weibo.

Il protocollo utilizzerà il Bluetooth per accoppiare i dispositivi e dovrebbe essere in grado di trasferire file con velocità fino a 20 MB/sec, il che suggerisce che dovrebbe utilizzare anche il WiFi sul backend, proprio come il sistema proprietario AirDrop di Apple a cui si rivolgono. Il post di Xiaomi afferma che anche altri produttori possono aggregarsi per lavorare sul progetto o semplicemente per adottarlo negli smartphone.

La prima beta del servizio dovrebbe vedere la luce entro la fine del mese. Non si tratta del primo tentativo dal fronte Android di lanciare un servizio in stile AirDrop di Apple. In passato Google l'ha fatto con Android Beam, disponibile in Android 4.0 del 2011, che si basava sull'NFC per accoppiare i dispositivi. Il servizio però sarà dismesso con Android Q.

Il nuovo sistema operativo mobile di Google vedrà anche il debutto della soluzione Fast Share che necessita dei Google Play Services per funzionare. Le tre società rappresentano circa la metà del mercato cinese degli smartphone, con una quota del 49%.