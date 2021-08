Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro quando arriveranno in Italia? A quanto pare non manca molto!

I tablet Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro presentati dal colosso cinese nel corso di questa settimana in fase di conclusione sicuramente giungeranno sul mercato europeo, ma gli utenti a loro particolarmente interessati si stanno chiedendo in che periodo vi approderanno. Ebbene, le ultime indiscrezioni lasciano ben sperare per un lancio a breve.

Un nuovo report esclusivo pubblicato dai colleghi di Gizmochina, infatti, ha svelato al pubblico che la serie Xiaomi Mi Pad 5 verrà lanciata in Europa il mese prossimo; la fonte contattata, presumibilmente interna alla catena di approvvigionamento della società asiatica, non ha parlato di una data specifica per il rilascio, ma almeno è noto che i dispositivi saranno disponibili anche in Italia da settembre 2021.

Per chi si fosse perso l’annuncio, rivediamo dunque le specifiche tecniche di Xiaomi Mi Pad 5: si tratta di un tablet con schermo LCD Full HD+ da 11 pollici con refresh rate a 120Hz e supporto a Dolby Vision e HDR, chipset Qualcomm Snapdragon 860, tagli di memoria con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di RAM, mentre la batteria sarà da 8.720 mAh, la fotocamera frontale da 8 megapixel e quella posteriore da 13 megapixel.

D’altro canto, Xiaomi Mi Pad 5 Pro sarà differente per il chipset in dotazione, ovvero il modello Qualcomm Snapdragon 870, la RAM LPDDR5, un sensore posteriore aggiuntivo da 5 megapixel e il passaggio a una cella da 8.600 mAh ma con ricarica rapida da 67 W, contro i 33 W del modello base. Non manca, infine, una variante Pro 5G con modem 5G integrato e un sensore fotocamera principale da 50 megapixel.

Ricordiamo in conclusione che la società ha presentato anche Xiaomi Mi Mix 4 nel corso dello stesso evento di presentazione di Mi Pad 5.