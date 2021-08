Xiaomi Mi Pad 5 e 5 Pro ufficiali: 5G, display 2.5K e prezzi competitivi

Assieme allo smartphone Xiaomi Mi Mix 4, oggi la società cinese ha presentato ufficialmente la serie Mi Pad 5 composta dai modelli Mi Pad 5 “vanilla” e Mi Pad 5 Pro, i suoi unici tablet negli ultimi tre anni. Vediamo quali sono le loro specifiche tecniche e i prezzi in Cina, in attesa del possibile lancio in Italia.

Entrambi i due Mi Pad 5 sono dotati di un display da 11 pollici con una risoluzione di 2560x1600 pixel, refresh rate di 120Hz, per 500 nit di luminosità e supporto a tecnologia TrueTone, Dolby Vision e HDR10. L’interfaccia in dotazione su sistema operativo Android è la consueta MIUI proprietaria adattata per tablet, mentre non manca il supporto allo stilo Xiaomi dal peso pari a 12,2 grammi, con frequenza di campionamento del tocco di 240 Hz, due pulsanti sul lato e una sua batteria dall’autonomia pari a 8 ore. Altro accessorio importante è invece la tastiera magnetica.

Sotto la scocca figurano invece componenti differenti: Xiaomi Mi Pad 5 avrà un chip Qualcomm Snapdragon 860 con supporto solamente al Wi-Fi, batteria da 8.720 mAh con ricarica rapida a 33 W e tagli di memoria 6/128 GB e 6/256 GB rispettivamente di RAM e archiviazione interna. Xiaomi Mi Pad 5 Pro, invece, avrà il chipset Qualcomm Snapdragon 870 abilitato in due varianti a Wi-Fi o Wi-Fi e connettività 5G, batteria da 8.600 mAh con ricarica rapida da 67 W (la più elevata mai vista su tablet!) e tagli di memoria 6/128 GB, 6/256 GB e 8/256 GB.

Per il comparto fotocamera troviamo invece un singolo sensore da 13 MP per Mi Pad 5, due sensori da 13 MP e 5 MP su Mi Pad 5 Pro Wi-Fi e, infine, due sensori da 50 MP e 5 MP su Mi Pad 5 Pro 5G. Lato funzionalità si segnala infine la disponibilità di quattro altoparlanti sintonizzati Dolby Atmos su Xiaomi Pad 5 Pro.

I prezzi partono da 310 Dollari al cambio attuale per Xiaomi Mi Pad 5 base da 6/128 GB, passando per 385 Dollari di Xiaomi Mi Pad 5 Pro Wi-Fi 6GB/128GB e raggiungendo i 540 Dollari per Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G da 8/256 GB. Ovviamente si tratta di prezzi provvisori per i tablet del brand cinese, dato che la disponibilità in Occidente è ancora in sospeso.

Altro prodotto lanciato oggi è il cane robot CyberDog, dal prezzo sorprendente di 1.540 Dollari.