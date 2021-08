Xiaomi Mi Pad 5 si svela nelle performance su Geekbench: ecco che chipset avrà

Il debutto del tablet Mi Pad 5 di casa Xiaomi potrebbe avvenire nella giornata di domani, martedì 10 agosto 2021, eppure i tipster del settore continuano a scoprire e diffondere in rete nuovi dettagli in merito al dispositivo: dopo avere visto i primi teaser con tastiera, penna e corpo metallico, ora si parla delle performance su Geekbench.

Sulla famosa piattaforma di benchmarking è infatti apparsa una delle tre possibili varianti del dispositivo del colosso cinese, dal numero di modello M2105K81AC: stando ai dati pubblicati si tratterà di un tablet dotato di chipset Qualcomm con clock a 3,19 GHz e GPU Adreno 650, in altre parole si tratta del SoC Qualcomm Snapdragon 870. Al suo fianco sotto la scocca si trovano, inoltre, 6 GB di RAM e il sistema operativo in dotazione è Android 11. Giungendo ai risultati ottenuti, nei test single-core il tablet M2105K81AC ha ottenuto 997 punti, mentre nei test multi-core si parla di 3181 punti.

Intanto, però, si parla anche del resto del comparto tecnico: Xiaomi Mi Pad 5 dovrebbe debuttare con display LCD IPS da 10,95 pollici dalla frequenza di aggiornamento di 120Hz con supporto allo stilo e anche a una tastiera opzionale, mentre la batteria dovrebbe essere una cella da 8.720 mAh con ricarica rapida a 67 W e il comparto fotocamera dovrebbe vedere un sistema a doppio sensore da 48 MP.

Tra le funzionalità si segnalano, infine, uno scanner di impronte digitali montato lateralmente e il supporto per connettività 5G e Wi-Fi; le voci di mercato lasciano pensare che al fianco di questo modello arriverà anche una variante solo Wi-Fi con fotocamera da 12 MP e SoC Qualcomm Snapdragon 860, pensato per chi vorrà spendere meno. Trattandosi però di indiscrezioni, consigliamo di prenderle con le pinze e attendere la presentazione ufficiale di domani, per sapere soprattutto se e quando Xiaomi Mi Pad 5 giungerà in Italia.

Altro dispositivo che vedremo domani sarà Xiaomi Mi Mix 4, di cui recentemente un mega leak ha svelato scheda tecnica e design.