Xiaomi Pad 5, il tablet Android è finito al centro di uno sconto di 70 euro

Non sono solamente catene come Unieuro a lanciare sconti su prodotti Xiaomi. Infatti, la stessa azienda ha deciso di avviare un'offerta relativa al tablet Android Xiaomi Pad 5.

In particolare, quest'ultimo viene ora proposto a un prezzo pari a 329,90 euro sul portale ufficiale di Xiaomi. Stando a quanto si può leggere in quest'ultimo, generalmente il costo del prodotto ammonterebbe a 399,90 euro. C'è dunque un possibile risparmio di 70 euro. Non male, considerando anche il fatto che Xiaomi Pad 5 è arrivato in Italia a fine 2021. In ogni caso, lo sconto rientra nell'iniziativa promozionale Spring Sale Round 2.

Quest'ultima, che ha preso il via nella giornata del 25 marzo 2022, terminerà il 31 marzo 2022. Al momento in cui scriviamo, dunque, ci sono ancora diversi giorni per poter usufruire della promozione. Ricordiamo che le colorazioni disponibili sono quelle Cosmic Gray e Pearl White. Le specifiche tecniche del tablet includono un processore Qualcomm Snapdragon 860, 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 3.1.

Per il resto, potete fare riferimento al portale ufficiale di Xiaomi per maggiori informazioni sulla scheda tecnica di Xiaomi Pad 5. Abbiamo inoltre provato a cercare il prodotto, senza successo, sui siti Web di Unieuro e MediaWorld, mentre su Amazon Italia il prezzo del tablet parte da 320 euro (si passa però per rivenditori).